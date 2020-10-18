مبابي: نحن جاهزون لمواجهة كافاني في دوري الابطال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 أكتوبر 2020

اعلن نجم نادي ​باريس سان جيرمان​ الفرنسي ​كيليان مبابي​ عن مواجهة زميله السابق إدينسون كافاني، في الجولة الأولى ل​دوري أبطال أوروبا​.

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وفي حديث له، قال مبابي: "مواجهة كافاني لن تكون غريبة على الإطلاق، لقد بات لاعبا في فريق آخر، وأتمنى له الأفضل".

وأضاف: "نستعد لمواجهة كافاني، وسنحاول الفوز عليه".

وكان اللاعب ايدينسون كافاني قد انتقل الى صفوف نادي مانشستر يونايتد الانكليزي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع الـ بي آس جي في 30 حزيران الماضي.