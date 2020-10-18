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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مبابي: نحن جاهزون لمواجهة كافاني في دوري الابطال والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 أكتوبر 2020
اعلن نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي عن مواجهة زميله السابق إدينسون كافاني، في الجولة الأولى لدوري أبطال أوروبا.
وفي حديث له، قال مبابي: "مواجهة كافاني لن تكون غريبة على الإطلاق، لقد بات لاعبا في فريق آخر، وأتمنى له الأفضل".
وأضاف: "نستعد لمواجهة كافاني، وسنحاول الفوز عليه".
وكان اللاعب ايدينسون كافاني قد انتقل الى صفوف نادي مانشستر يونايتد الانكليزي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع الـ بي آس جي في 30 حزيران الماضي.
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