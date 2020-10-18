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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هندرسون: من الصعب إيجاد الكلمات لشرح ما حدث والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 أكتوبر 2020
إنتقد لاعب ليفربول، جوردان هندرسون التحكيم بعد إلغاء هدفه في مرمى إيفرتون في المباراة التي جمعتهما في الدوري الإنكليزي الممتاز السبت.
وتعادل ليفربول 2-2 مع إيفرتون في علماً أن حامل اللقب كان على بعد خطوة من أن يخطف نقاط المباراة الثلاث بهدف هندرسون قبل أن يتم إلغاؤه من حكم المباراة بداعي التسلل على ساديو ماني، بعد العودة إلى تقنية الفيديو.
وأوضح هندرسون عبر يومياته بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام": "من الصعب إيجاد الكلمات لشرح ما حدث الآن، سأترك الآخرين يشرحون الأمر .. أداء رائع من اللاعبين!".
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