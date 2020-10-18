توموري: لهذا السبب قررت البقاء في تشيلسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 أكتوبر 2020

كشف مدافع نادي ​تشيلسي​ الإنكليزي الشاب ​فيكايو توموري​ أنه كان يمتلك فرصة للرحيل عن البلوز في السوق الصيفية، لكنه قرر البقاء مع البلوز في نهاية المطاف.



وقال توموري في حديثه لشبكة سكاي سبورتس :"قررت في النهاية البقاء كي أتحسن أكثر، وأحاول العودة الى الفريق والعب المزيد من المباريات واكتساب المزيد من الخبرات للوصول الى المستوى الذي كنت عليه في الموسم الماضي".

وعن أهمية زميله الجديد ​تياغو سيلفا​ قال :"بالرغم من أنه لا يتحدث الإنكليزية كثيراً، لكن بإمكاننا رؤية كيف يحفز نفسه ومن حوله في ملعب التمارين وفي المباريات، بإمكاننا رؤية لماذا لعب في هذا المستوى".