شكرا لقرائتكم خبر إصابة ثانية بكورونا في تورينو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن فريق تورينو الإيطالي لكرة القدم عن وجود حالة أخرى مصابة بفيروس كورونا بالفريق قبل مواجهة كالياري أمس بالدوري.

وكشفت الفحوص الروتينية حالة إيجابية للاعب كرة قدم واثنين من طاقم العاملين بالفريق أمس الأول، وهو ما جعل الفريق يدخل في العزل الصحي.

ويسمح بروتوكول فيروس كورونا للفرق بخوض التدريبات والمباريات أثناء بقائهم معا في المعسكر أو الفنادق خلال مدة الحجر الصحي.

وذكر نادي تورينو، الذي لم يعلن عن أسماء المصابين، أن المصابين لم تظهر عليهم أي أعراض.