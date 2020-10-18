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إصابة ثانية بكورونا في تورينو

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعلن فريق تورينو الإيطالي لكرة القدم عن وجود حالة أخرى مصابة بفيروس بالفريق قبل مواجهة كالياري أمس بالدوري.

وكشفت الفحوص الروتينية حالة إيجابية للاعب كرة قدم واثنين من طاقم العاملين بالفريق أمس الأول، وهو ما جعل الفريق يدخل في العزل الصحي.

ويسمح بروتوكول فيروس كورونا للفرق بخوض التدريبات والمباريات أثناء بقائهم معا في المعسكر أو الفنادق خلال مدة الحجر الصحي.

وذكر نادي تورينو، الذي لم يعلن عن أسماء المصابين، أن المصابين لم تظهر عليهم أي أعراض.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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