شكرا لقرائتكم خبر إصابة ثانية بكورونا في تورينو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكشفت الفحوص الروتينية حالة إيجابية للاعب كرة قدم واثنين من طاقم العاملين بالفريق أمس الأول، وهو ما جعل الفريق يدخل في العزل الصحي.ويسمح بروتوكول فيروس كورونا للفرق بخوض التدريبات والمباريات أثناء بقائهم معا في المعسكر أو الفنادق خلال مدة الحجر الصحي.
وذكر نادي تورينو، الذي لم يعلن عن أسماء المصابين، أن المصابين لم تظهر عليهم أي أعراض.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة ثانية بكورونا في تورينو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.