أندية ألمانية تطالب بإعادة توزيع عائدات البث

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تقود أندية ماينز وشتوتجارت وأرمينيا بيلفيلد المنافسة بالبوندسليجا، بالإضافة إلى نادي يان ريجنسبرج المنافس بالدرجة الثانية، حملة للمطالبة بإعادة توزيع عائدات البث التلفزيوني.

ويعد المطلب الرئيسي للأندية هو أن كل عائدات البث التلفزيوني على المستويين المحلي والدولي، بدءا من موسم 2020 / 2021، يتم توزيعها بالعدل بين أندية دوري الدرجتين الأولى والثانية.

وتتوقع رابطة الدوري الألماني الحصول على 250 مليون يورو (292 مليون دولار) في الموسم من السوق الدولي، في الوقت الذي ترغب فيه الأندية الأربعة أن تذهب 20% من هذه القيمة إلى أندية الدرجة الثانية، مما يعني حصولها على 50 مليون يورو سنويا، بدلا من 8 ملايين يورو حاليا، على حساب المشاركين في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

واتسعت الفجوة بين أندية القمة وباقي أندية البوندسليجا فيما يتعلق بعائدات مباريات دوري أبطال أوروبا، إذ من المفترض أن يحصل بايرن ميونخ على 115 مليونا و690 ألف يورو بعد تتويجه باللقب القاري في الموسم الماضي.