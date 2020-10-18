ساسولو يصعد لوصافة الدوري الإيطالي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تقدم ساسولو إلى وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوزه المثير على مضيفه بولونيا 4 / 3 أمس في المرحلة الرابعة. ونجح ساسولو في تحويل تأخره بثلاثة أهداف لهدف إلى فوز مثير و3 نقاط غالية. الفوز رفع رصيد ساسولو إلى 10 نقاط في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف ميلان المتصدر، وتوقف رصيد بولونيا عند 3 نقاط في المركز الـ16. الفوز رفع رصيد ساسولو إلى 10 نقاط في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف ميلان المتصدر، وتوقف رصيد بولونيا عند 3 نقاط في المركز الـ16.

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