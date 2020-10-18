موسيماني: ثقافة الفوز خارج الأرض غائبة عن الأهلي

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وقال موسيماني عقب العودة للقاهرة أمس «مباراة الوداد كانت صعبة للغاية، ونجحنا في إحراز هدف مبكر منحنا الأفضلية، وأسهم في تحقيق هدف فوزنا قبل مواجهة العودة».وأضاف «تركيزي كان واضحا في خلق دوافع إيجابية للاعبين؛ من أجل تحقيق الفوز خارج ملعبنا، خاصة بعدما لاحظت غياب هذا الأمر في وقت سابق، ومن ثم تم التعامل مع هذه الجزئية والتركيز عليها، من المهم جدا أن يكون لدينا ثقة في إمكانية الفوز خارج ملعبنا، وهو ما نقلته في المحاضرات الخاصة بالتحضير لمباراة الوداد».
وتابع «أعد جماهير الأهلي باستمرار روح مباراة الوداد التي أقيمت في كازابلانكا في جميع المباريات التي سنخوضها خارج الديار، وهذا الأمر لا يعني أننا سنفوز بجميع مبارياتنا خارج مصر؛ لأنه لا يوجد ناد يفوز على طول الخط».
وقال «مواجهة الإياب أمام الوداد بالقاهرة ستكون صعبة بالطبع.. نعم نمتلك أفضلية بعد الفوز خارج ملعبنا، ولكن المنافس أيضا لديه فرصة في تحقيق نفس الأمر في مباراة العودة، ومن ثم أعتبرها بمثابة الشوط الثاني.. نعم علينا أن نكون سعداء بما حققناه، ولكن في النهاية لم نصل بعد إلى هدفنا بحجز بطاقة التأهل للنهائي. الأمر ما زال مؤجلا إلى يوم الجمعة المقبل».
وأوضح «سعيد بعودة بعض اللاعبين من الإصابات كما حدث مع أحمد الشيخ ومحمود وحيد، وقريبا محمود كهربا، ولكن علينا التأكيد أيضا على أن المباراة شهدت إصابة مروان محسن في الساق، ومحمد مجدي أفشة الذي تعرض لكدمة في الضلوع».
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