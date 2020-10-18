ماذا قدم الزمالك فى نصف نهائى دورى أبطال افريقيا؟ (إنفجراف)

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل الزمالك في التاسعة مساء اليوم، مواجهة مرتقبة أمام الرجاء المغربي في ذهاب نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا، على ملعب محمد الخامس. الخليج 365 يستعرض في الانفوجراف التالى مسيرة الزمالك وحصيلة نتائجه في منافسات نصف النهائي الأفريقي. Advertisements الزمالك، اخبار الزمالك، اخر اخبار الزمالك، الزمالك اليوم، دورى ابطال فريقيا، موعد مباراة الزمالك، موعد مباراة الزمالك اليوم، مباراة الزمالك اليوم، مواجهات الزمالك امام الرجاء، ارقام الزمالك فى افريقيا.



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