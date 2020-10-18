الغندور ونور الدين والبنا يجتازون اختبار وانر تيست للقائمة الدولية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهي اختبار وانر تسيت للحكام الساحه المرشحين للقائمه الدوليه 2021..والذي اقيم تحت اشراف السنغالي انباكي مسؤل اللياقة البدنيه بالكاف بجانب مسئولي اللياقه البدنيه للحكام بقيادة صالح وصالح عبد الحميد ..خضع للاختبار كل من جهاد جريشه وإبراهيم نور الدين واحمد الغندور ومحمود البنا ومحمد عادل ومحمود بسيوني ومحمد معروف وامين عمرومحمد الحنفي ومحمود ناجي ومحمد يوسف واحمد حمدي ومحمود وفا ونجحوا جميعا في اجتاز الاختبار. حرص علي حضور فعاليات الاختبار لجنه الحكام الرئيسية والتي تضم وجيه احمد وجمال صدقي وفيهم عمر وايمن دجيش ومحمد فاروق وسيد مراد الي جانب عزب حجاح سكرتير عام اللجنه بالإضافة الي توفيق السيد رئيس لجنه حكام القاهرة وعادل عقل عضو مجلس ادارة منطقة الجيزة لكرة القدم والثنائي عز الدين شاهين ومحمد عبدالمعطي سكرتيري القاهرة والجيزة وخالد كمال.

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