شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد رد أحمد ناجى على ابنته بعد الحصول على مرتبة الشرف فى الجامعة.. "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر أحمد ناجى مدرب حراس مرمى نادى سموحة، فيديو عبر حسابه على موقع فيس بوك، فى وصلة هزار مع ابنته أمينة، وذلك بعد حصولها على بكالريوس مع مرتبة الشرف، وعلق ناجى على الفيديو قائلاً " امينه بتقولى انا بكالوريوس مع مرتبة الشرف دا كان ردى عليها".

فى سياق آخر، دخل ناديا إنبى وسموحة فى صراع للتعاقد مع محمد حمدان هداف فريق غزل المحلة تمهيداً للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم الخط الهجومى لهما بالموسم الجديد، وفتح الناديان خطوط اتصال مع على جلال وكيل اللاعب. حمدان من مواليد 97 ويعد من ناشئين أكاديمية وادى دجلة ثم لعب موسمين فى الاهلى ثم انتقل لبتروجت ومنتخب السويس والقناة قبل أن يستقر فى غزل المحلة ويتألق فى خط هجومه.

وفى وقت سابق، قرر نادي سموحة الاستغناء عن الكونغولي إيدي إيمومو لاعب وسط الفريق بناء على طلب أحمد سامي المدير الفني للفريق بداعى عدم الحاجة إليه لإفساح المجال للتعاقد مع لاعب أجنبى آخر، استعدادًا للموسم الجديد 2020 / 2021.

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وأنهى إيمومو كل الإجراءات مع النادي السكندري بالتراضي، حيث ينتظر عودته إلى بلاده نهاية الأسبوع الجارى. وتعاقد سموحة مع إيمومو خلال فترة الإنتقالات الشتوية موسم 2018/2019 قادما من نادي فيتا كلوب الكونغولى.

من ناحية أخرى يبحث مسئولو سموحة عن مدافعين جدد للتعاقد معهم خلال الميركاتو الصيفى الحالى بعد التأكد من عودة محمد عبد المنعم المعار من الأهلى لناديه السابق مع انتهاء فترة إعارته مع الفريق الأزرق بعد تألقه بشكل ملحوظ، وتوصية لجنة التخطيط الحمراء بضرورة عودة اللاعب لصفوف القلعة الحمراء نظرا للنقص الحاد الذى يشهده هذا المركز أدت للاستعانة بظهيرى الجنب أيمن أشرف ومحمد هانى للمشاركة كمدافعين مع الفريق لسد النقص العددى.

وطلب أحمد سامى، المدير الفنى لسموحة، من فرج عامر رئيس النادى ضرورة التعاقد مع ثنائى دفاعى جيد فى ظل رغبته فى الاستغناء عن بعض المدافعين داخل صفوف الفريق نهاية الموسم الحالى، رافضاً الإفصاح عنهم فى الوقت الحالى فى ظل عدم انتهاء الموسم ورغبته فى الاستفادة منهم خلال المباراتين المقبلتين أمام المقاصة وإف سى مصر.