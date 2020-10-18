شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام يستعين بمحمد هنيدى للدعاء للزمالك قبل مواجهة الرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعان حازم إمام نجم الزمالك السابق، بصورة لمحمد هنيدى من فيلم "إسماعيلية رايح جاى" من أجل الدعاء للفارس الأبيض قبل مواجهة الرجاء المغربى، فى المباراة التى ستجمعتهما فى التاسعة مساء على ستاد محمد الخامس بالدار البيضاء فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، يسعى الفريق الأبيض لتحقيق نتيجة إيجابية فى المباراة المرتقبة اليوم، تمنحه الأفضلية على الفريق المغربى قبل مباراة العودة، المقرر إقامتها يوم 24 من شهر أكتوبر الجارى باستاد القاهرة الدولي.

ونشر الثعلب الصغير صورة محمد هنيدى فى فيلم إسماعيلية رايح جاي، خلال قيامه بالدعاء، ووضع عليه شعار الزمالك، فى إشارة للدعاء للفارس الأبيض بتحقيق نتيجة ايجابية فى مواجهة الليلة.

وتأهل الزمالك إلى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا فى النسخة الحالية، بعدما تخطى عقبة الترجى التونسى، بنتيجة 3 / 2، فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة بدور ربع النهائى من البطولة الإفريقية، بينما تأهل الرجاء المغربى إلى منافسات هذا الدور بعد تغلبه على فريق مازيمبى الكونغولى بنتيجة 2 / 1، فى مجمع مباراتى الذهاب والعودة بربع النهائى.

واحتل كلا الفريقين المركز الثانى فى مجموعتهما بدور المجموعات من منافسات دورى أبطال أفريقيا، حيث تواجد الزمالك فى المجموعة الأولى التى تضمت إلى جواره أندية مازيمبى وأول أغسطس الأنجولى ويسكو يونايتد الزامبى، ليحتل الأبيض المركز الثانى برصيد 9 نقاط، أما الرجاء البيضاوى فكان قد احتل أيضًا المركز الثانى فى المجموعة الرابعة التى تضمت إلى جواره أندية الترجى التونسى وشبيبة القبائل الجزائرى وفيتا كلوب الكونغولى، وحصد من خلالها 11 نقطة متساويًا وقتها مع الترجى الذى تصدر المجموعة بفارق الأهداف.