شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصل ملعب محمد الخامس لمواجهة الرجاء في نصف نهائي أفريقيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت حافلة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك إلى ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء منذ قليل استعدادا لمباراة الرجاء المغربي في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على مركب محمد الخامس.، وذلك وسط تشديدات أمنية مكثفة ، وألقى البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك المحاضرة الفنية الأخيرة على اللاعبين في فندق الإقامة قبل تحرك الفريق للملعب استعدادا للمباراة . وتأهل الزمالك إلى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا فى النسخة الحالية، بعدما تخطى عقبة الترجى التونسى، بنتيجة 3 / 2، فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة بدور ربع النهائى من البطولة الإفريقية، بينما تأهل الرجاء المغربى إلى منافسات هذا الدور بعد تغلبه على فريق مازيمبى الكونغولى بنتيجة 2 / 1، فى مجمع مباراتى الذهاب والعودة بربع النهائى، واحتل كلا الفريقين المركز الثانى فى مجموعتهما بدور المجموعات من منافسات دورى أبطال أفريقيا، حيث تواجد الزمالك فى المجموعة الأولى التى تضمت إلى جواره أندية مازيمبى وأول أغسطس الأنجولى ويسكو يونايتد الزامبى، ليحتل الأبيض المركز الثانى برصيد 9 نقاط، أما الرجاء البيضاوى فكان قد احتل أيضًا المركز الثانى فى المجموعة الرابعة التى تضمت إلى جواره أندية الترجى التونسى وشبيبة القبائل الجزائرى وفيتا كلوب الكونغولى، وحصد من خلالها 11 نقطة متساويًا وقتها مع الترجى الذى تصدر المجموعة بفارق الأهداف.

الزمالك يصل ملعب محمد الخامس لمواجهة الرجاء

الزمالك يصل الملعب لمواجهة الرجاء (3)

الزمالك يصل ملعب محمد الخامس لمواجهة الرجاء (4)

الزمالك يصل ملعب مواجهة الرجاء (5)

الزمالك يصل ملعب مواجهة الرجاء (6) Advertisements

الزمالك يصل الملعب

الزمالك يصل ملعب برج العرب لمواجهة الرجاء (9)

الزمالك يصل ملعب برج العرب لمواجهة الرجاء (10)

الزمالك يصل ملعب برج العرب لمواجهة الرجاء (11)

الزمالك يصل ملعب برج العرب لمواجهة الرجاء (12)

الزمالك يصل ملعب برج العرب لمواجهة الرجاء (13)

الزمالك يصل ملعب برج العرب لمواجهة الرجاء (14)

الزمالك يصل ملعب محمد الخامس لمواجهة الرجاء (1)

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