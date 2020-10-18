شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة فنية من باتشيكو للاعبي الزمالك قبل موقعة الرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلقي البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، المحاضرة الفنية الأخيرة على اللاعبين في الخامسة والنصف مساءً بتوقيت المغرب ، السادسة والنصف بتوقيت القاهرة وذلك بمقر فندق الإقامة بالدار البيضاء، استعدادا لمباراة الرجاء المغربي في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري ابطال افريقيا والمقرر لها التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة ومن المقرر أن يشرح باتشيكو بعض الأمور الفنية الأخيرة، كذلك توجيه التعليمات والواجبات والأدوار النهائية علي اللاعبين التي سيقوما بتنفيذها خلال اللقاء ، ومن المنتظر أن تتحرك حافلة الفريق في السادسة بتوقيت المغرب السابعة بتوقيت القاهرة ، متوجهه إلى ملعب مركب محمد الخامس الذي يستضيف اللقاء .

وتأهل الزمالك إلى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا فى النسخة الحالية، بعدما تخطى عقبة الترجى التونسى، بنتيجة 3 / 2، فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة بدور ربع النهائى من البطولة الإفريقية، بينما تأهل الرجاء المغربى إلى منافسات هذا الدور بعد تغلبه على فريق مازيمبى الكونغولى بنتيجة 2 / 1، فى مجمع مباراتى الذهاب والعودة بربع النهائى، واحتل كلا الفريقين المركز الثانى فى مجموعتهما بدور المجموعات من منافسات دورى أبطال أفريقيا، حيث تواجد الزمالك فى المجموعة الأولى التى تضمت إلى جواره أندية مازيمبى وأول أغسطس الأنجولى ويسكو يونايتد الزامبى، ليحتل الأبيض المركز الثانى برصيد 9 نقاط، أما الرجاء البيضاوى فكان قد احتل أيضًا المركز الثانى فى المجموعة الرابعة التى تضمت إلى جواره أندية الترجى التونسى وشبيبة القبائل الجزائرى وفيتا كلوب الكونغولى، وحصد من خلالها 11 نقطة متساويًا وقتها مع الترجى الذى تصدر المجموعة بفارق الأهداف.