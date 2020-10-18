شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستقر على الدفع بمصطفي محمد مهاجماً أمام الرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك علي التشكيل الذي سيخوض به مباراة فريقه امام الرجاء المغربي المقرر انطلاقها التاسعة من مساء اليوم ضمن مباريات ذهاب دوري أبطال افريقيا ، وجاء التشكيل المتوقع كالتالي : محمد أبو جبل في حراسة المرمى ، امامه الرباعي حازم امام ومحمد عبد الغني ومحمود الونش وعبد الله جمعة ، وفي الوسط طارق حامد واحمد سيد زيزو، امامهما الثلاثي اشرف بن شرقي ويوسف أوباما واسلام جابر وفي الهجوم مصطفي محمد.

وتأهل الزمالك إلى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا فى النسخة الحالية، بعدما تخطى عقبة الترجى التونسى، بنتيجة 3 / 2، فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة بدور ربع النهائى من البطولة الإفريقية، بينما تأهل الرجاء المغربى إلى منافسات هذا الدور بعد تغلبه على فريق مازيمبى الكونغولى بنتيجة 2 / 1، فى مجمع مباراتى الذهاب والعودة بربع النهائى، واحتل كلا الفريقين المركز الثانى فى مجموعتهما بدور المجموعات من منافسات دورى أبطال أفريقيا، حيث تواجد الزمالك فى المجموعة الأولى التى تضمت إلى جواره أندية مازيمبى وأول أغسطس الأنجولى ويسكو يونايتد الزامبى، ليحتل الأبيض المركز الثانى برصيد 9 نقاط، أما الرجاء البيضاوى فكان قد احتل أيضًا المركز الثانى فى المجموعة الرابعة التى تضمت إلى جواره أندية الترجى التونسى وشبيبة القبائل الجزائرى وفيتا كلوب الكونغولى، وحصد من خلالها 11 نقطة متساويًا وقتها مع الترجى الذى تصدر المجموعة بفارق الأهداف.

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