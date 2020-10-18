شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم استاد محمد الخامس قبل انطلاق مباراة الزمالك والرجاء.. فيديو و صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص مسئولي استاد محمد الخامس بالدار البيضاء، على تعقيم الملعب قبل انطلاق مباراة الزمالك و الرجاء البيضاوى المغربى والتى تنطلق فى التاسعة مساء اليوم، الأحد، بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت المغرب، فى ذهاب دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وقام الطاقم الطبي المتواجد بملعب مركب محمد الخامس بالمغرب، والذي يستضيف لقاء الزمالك والرجاء المغربي مساء اليوم ضمن مباريات الذهاب في دوري ابطال افريقيا ، باتخاذ كافة الإجراءات الطبية وتعقيم الأماكن والجنبات داخل الملعب، من غرف ملابس ومقاعد البدلاء و بعض الأمور الاحترازية الأخرى.

يأتي ذلك وفقا للبروتوكول الطبي والشروط الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا، والتي تم التشديد عليها من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" .









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كما ظهر الاستاد فى ابهى حله قبل ساعات قليلة من انطلاق المباراة، وبات كامل الجاهزية لاستقبال الفريقين فى الموقعة المرتقبة.















وتأهل الزمالك إلى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا فى النسخة الحالية، بعدما تخطى عقبة الترجى التونسى، بنتيجة 3 / 2، فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة بدور ربع النهائى من البطولة الإفريقية، بينما تأهل الرجاء المغربى إلى منافسات هذا الدور بعد تغلبه على فريق مازيمبى الكونغولى بنتيجة 2 / 1، فى مجمع مباراتى الذهاب والعودة بربع النهائى، واحتل كلا الفريقين المركز الثانى فى مجموعتهما بدور المجموعات من منافسات دورى أبطال أفريقيا، حيث تواجد الزمالك فى المجموعة الأولى التى تضمت إلى جواره أندية مازيمبى وأول أغسطس الأنجولى ويسكو يونايتد الزامبى، ليحتل الأبيض المركز الثانى برصيد 9 نقاط، أما الرجاء البيضاوى فكان قد احتل أيضًا المركز الثانى فى المجموعة الرابعة التى تضمت إلى جواره أندية الترجى التونسى وشبيبة القبائل الجزائرى وفيتا كلوب الكونغولى، وحصد من خلالها 11 نقطة متساويًا وقتها مع الترجى الذى تصدر المجموعة بفارق الأهداف.

وكان مرتضي منصور رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك قد أجري اتصالا هاتفيًا بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك خلال اجتماعهم في مقر فندق الإقامة بالمغرب في حضور اسماعيل يوسف عضو المجلس،القائم بأعمال امين الصندوق ورئيس البعثة في المغرب وبحضور امير مرتضي المشرف العام علي الفريق، طالبهم خلاله بالتسلح بالروح القتالية خلال مباراتهم امام الرجاء المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا.