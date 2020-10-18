شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الزمالك تساند فريقها قبل موقعة الرجاء المغربي بهاشتاج "إفريقيا يا زمالك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت جماهير نادي الزمالك على دعم فريقها عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، قبل موقعة النادي اليوم أمام نادي الرجاء المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها في تمام الساعة التاسعة مساءً على ملعب محمد الخامس في العاصمة المغربية.

ودشن عدد كبير من جماهير القلعة البيضاء عبر حساباتهم الشخصية المختلفة، هاشتاج "إفريقيا يا زمالك" الذي تصدر المركز الثاني في قائمة الأكثر تغريداً وتداولاً عبر تويتر، لدعم النادي الأبيض في الموقعة الإفريقية.



قائمة تويتر

وسرعان ما انتشرت الكثير من الصور للاعبي القلعة البيضاء من داخل مبارياتهم السابقة لدعم الفريق في المواجهة، بالإضافة الي مشاركة بعض الفيديوهات التي تحتوي على مواجهات سابقة مع الفرق المغربية التي تنتهي لصالح الزمالك بشكل شبه دائم.

وتأهل الزمالك إلى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا فى النسخة الحالية، بعدما تخطى عقبة الترجى التونسى، بنتيجة 3 / 2، فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة بدور ربع النهائى من البطولة الإفريقية، بينما تأهل الرجاء المغربى إلى منافسات هذا الدور بعد تغلبه على فريق مازيمبى الكونغولى بنتيجة 2 / 1، فى مجمع مباراتى الذهاب والعودة بربع النهائى، واحتل كلا الفريقين المركز الثانى فى مجموعتهما بدور المجموعات من منافسات دورى أبطال أفريقيا، حيث تواجد الزمالك فى المجموعة الأولى التى تضمت إلى جواره أندية مازيمبى وأول أغسطس الأنجولى ويسكو يونايتد الزامبى، ليحتل الأبيض المركز الثانى برصيد 9 نقاط، أما الرجاء البيضاوى فكان قد احتل أيضًا المركز الثانى فى المجموعة الرابعة التى تضمت إلى جواره أندية الترجى التونسى وشبيبة القبائل الجزائرى وفيتا كلوب الكونغولى، وحصد من خلالها 11 نقطة متساويًا وقتها مع الترجى الذى تصدر المجموعة بفارق الأهداف.

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وكان مرتضي منصور رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك قد أجري اتصالا هاتفيًا بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك خلال اجتماعهم في مقر فندق الإقامة بالمغرب في حضور اسماعيل يوسف عضو المجلس،القائم بأعمال امين الصندوق ورئيس البعثة في المغرب وبحضور امير مرتضي المشرف العام علي الفريق، طالبهم خلاله بالتسلح بالروح القتالية خلال مباراتهم امام الرجاء المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا.