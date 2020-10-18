شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى البورسعيدي يفوز على طنطا 2-1 ويصل للمركز السابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق المصرى البورسعيدي فى الفوز على نظيره طنطا بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي استاد برج العرب ، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر الدوري الممتاز، سجل للفريق البورسعيدي كل من حسن على وعمرو موسى فى الدقيقة 17 و51 علي الترتيب ، فيما سجل لأبناء السيد البدوى محمد ناجي جدو في الدقيقة 64 .

وبهذه النتيجة ، وصل المصري البورسعيدي إلى المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 45 نقطة، فيما استمر طنطا في المركز الأخير، برصيد 19 نقطة حيث هبط رسمياً إلى القسم الثاني .

ودخل المصري مباراة اليوم بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : أحمد عبد الفتاح.

خط الدفاع: كريم العراقى و عمرو موسى وأحمد شوشة وحسن علي.

خط الوسط: عمر كمال و فريد شوقى و إيزي إيميكا .

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خط الهجوم : مفتاح طقطق و إسلام عطية و أوستين أموتو.

ودخل طنطا مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أشرف، وخط الدفاع: أحمد سالم صافي، محمد حسام، حمد العشري وإيهاب سمير، وخط الوسط: أحمد فهمي، محمد الشاذلي وعبد الرحمن الدح، والهجوم: أسامة النجار، جون أوفيري ومحمد ناجي جدو.

بينما تواجد على مقاعد البدلاء كل من:محمد فتحي، محمود مسعود، مصطفى أمين، حسام غالي، سليمان عبدربه، إسلام فؤاد، محمود منصور، ميدو جمال وإيهاب فتحي.