شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفوق على الرجاء المغربى أفريقيا وعالمياً وعلى صعيد البطولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل فريق الزمالك ضيفًا على نظيره الرجاء البيضاوى المغربى، فى التاسعة من مساء اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت المغرب، فى ذهاب دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها على استاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، حيث يسعى الفريق الأبيض لتحقيق نتيجة إيجابية فى المباراة المرتقبة اليوم، تمنحه الأفضلية على الفريق المغربى قبل مباراة العودة، المقرر إقامتها يوم 24 من شهر أكتوبر الجارى، على استاد القاهرة الدولي

1_ على صعيد الترتيب المحلى يأتي الزمالك والرجاء في المركز الثانى من حيث الألقاب المحلية.

2_ على صعيد الترتيب الأفريقي يأتي الزمالك فى المركز السادس والرجاء في المركز التاسع .

3_ على صعيد الترتيب العالمى يأتي الزمالك في المركز 193 والرجاء في المركز 200.

4_ القيمة التسوقية يأتي الزمالك في المركز الأول 15.93 مليون يورو والرجاء ثانياً 11.75 مليون يورو.

5_ القيمة السوقية للدوري المصرى هي الأعلى بـ 118.4 مليون يورو بينما الدوري المغربى 98.38 مليون يورو.

6_ الدوري المصرى يأتي في المركز الأول من حيث ترتيب البطولة على المستوى الافريقى من حيث القيمة السوقية بينما يظهر الدوري المغربى في المركز الرابع.

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7_ عدد الأندية في الدوري المصرى 18 بينما في الدوري المغربى 16 نادى.

8_متوسط أعمار اللاعبين في الدوري المصرى 27 سنة بينما في الدوري المغربى معدل الاعمار 27.1 .

9_ توجت الأندية المصرية بأغلى الكؤوس الإفريقية 14 مرة بواقع 8 للأهلي و5 للزمالك ومرة للإسماعيلي ، كما ظفرت الأندية المصرية بالمركز الثاني في دوري الأبطال ثماني مرات.

10_ فازت الأندية المغربية باللقب ست مرات بواقع ثلاث مرات للرجاء ومرتين لغريمه التقليدي الوداد ومرة وحيدة للجيش الملكي ، فيما حلت الأندية المغربية في مركز الوصيف ثلاث مرات

11_ توج منتخب مصر بطلا لقارة أفريقيا سبعة مرات وهو الأكثر تتويجاً فيما توج منتخب المغرب باللقب مرة واحدة ، وشارك الفراعنة في كأس العالم ثلاثة مرات مقابل خمسة مشاركات لأسود الاطلسى.

12_ 53 مباراة جمعت بين أندية الفراعنة وأسود الأطلس، فازت الأندية المصرية في 24 مباراة وخسروا في 13، وكان التعادل سيد الموقف في 16 مواجهة ، سجلت الأندية المصرية 64 هدفا في شباك الأندية المغربية واستقبلت 43 من منافسيهم.