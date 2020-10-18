شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ استعداداته لمواجهة الوداد في إياب نصف نهائي الأبطال غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي غدًا الثلاثاء استعداداته على ملعب التتش بالجزيرة، قبل مواجهة الوداد المغربي في إياب دور النصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل على ملعب استاد القاهرة في تمام التاسعة مساء، وذلك بعد وصول الفريق من المغرب على متن طائرة خاصة أمس الأحد، عقب الفوز على بطل المغرب ذهابًا بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء السبت الماضي باستاد محمد الخامس سجلها قفشة وعلى معلول، ورفض جهاز الكرة بالأهلي الاستغراق في الأفراح رغم نتيجة مباراة الذهاب المطمئنة، مؤكدين أن التأهل لم يحسم بعد، خاصة أنه لا زال هناك مباراة عودة ستكون قوية وسيحاول بطل المغرب بكل قوة الفوز بها خاصة أنه لا يوجد ما يخسره، ومنح موسيماني لاعبي الأهلي أجازة من التدريبات أمس الأحد واليوم الاثنين قبل استئناف الفريق تدريباته غدًا.

وأعرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عن سعادته بالفوز الغالي الذي حققه فريقه على الوداد المغربي بثنائية نظيفة، وقال موسيماني: "لقد كانت مباراة صعبة لأن الوداد كان يلعب بروح تنافسية وأراد ان يعود في المباراة وحصلنا على فرصة هدف مبكر نتيجة خطأ من مدافع الوداد وسجلنا منها هدف".

Advertisements

تابع: "حارسنا محمد الشناوي كان متألق وتصدى لركلة الجزاء وهو ما أعطانا ثقة واغتنمنا الفرصة وسجلنا هدف ثاني في الشوط الثاني من المباراة" مضيفًا أن التنظيم التكتيكي كان جيد جدا ولعبنا حسب الخطة التكتيكية وكان بإمكاننا تسجيل هدف ثالث أو رابع ولكن لم نغتنم الفرصة.

وأردف: "خط وسط الميدان كان ناجحًا وأبلوا بلاءًا حسنًا في المباراة ولم نرتكب أية أخطاء في محور الدفاع وكانت المباراة افضل من كل النواحي، معلقًا: "كنت أتمنى تسجيل أهداف اكثر ولكن أشكر اللاعبين على هذا الأداء الذي قدموه في مباراة الوداد".