شكرا لقرائتكم خبر عن "حسن على" يتقدم للمصري البورسعيدي أمام طنطا فى الدورى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح حسن على لاعب المصري البورسعيدي في تسجيل الهدف الأول لفريقه أمام طنطا في الدقيقة 17 فى المباراة التي تجمع الفريقين علي استاد برج العرب ، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر الدوري الممتاز. ويدخل المصري مباراة اليوم بتشكيل مكون من : حراسة المرمى : أحمد عبد الفتاح. خط الدفاع: كريم العراقى و عمرو موسى وأحمد شوشة وحسن علي. خط الوسط: عمر كمال و فريد شوقى و إيزي إيميكا . خط الهجوم : مفتاح طقطق و إسلام عطية و أوستين أموتو. Advertisements ويدخل طنطا مباراة اليوم بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد أشرف، وخط الدفاع: أحمد سالم صافي، محمد حسام، حمد العشري وإيهاب سمير، وخط الوسط: أحمد فهمي، محمد الشاذلي وعبد الرحمن الدح، والهجوم: أسامة النجار، جون أوفيري ومحمد ناجي جدو. بينما تواجد على مقاعد البدلاء كل من:محمد فتحي، محمود مسعود، مصطفى أمين، حسام غالي، سليمان عبدربه، إسلام فؤاد، محمود منصور، ميدو جمال وإيهاب فتحي.

ويحتل المصري، قبل مباراة اليوم، المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 42 نقطة، فيما يحتل طنطا المركز الأخير، برصيد 19 نقطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "حسن على" يتقدم للمصري البورسعيدي أمام طنطا فى الدورى.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.