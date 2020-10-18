شكرا لقرائتكم خبر عن جدو يسجل الهدف الأول لطنطا ويقلص الفارق أمام المصرى "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح محمد ناجي جدو، لاعب طنطا، فى تسجيل هدف لفريقه في الدقيقة 64 وتقليص الفارق أمام المصري البورسعيدى فى المباراة التي تجمع الفريقين على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر الدوري الممتاز، لتصبح النتيجة 2-1 لصالح الفريق البورسعيدى.

ويدخل المصري مباراة اليوم بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: أحمد عبد الفتاح.

خط الدفاع: كريم العراقى وعمرو موسى وأحمد شوشة وحسن علي.

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خط الوسط: عمر كمال و فريد شوقى و إيزي إيميكا .

خط الهجوم: مفتاح طقطق وإسلام عطية وأوستين أموتو.

ويدخل طنطا مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أشرف، وخط الدفاع: أحمد سالم صافي، محمد حسام، حمد العشري وإيهاب سمير، وخط الوسط: أحمد فهمي، محمد الشاذلي وعبد الرحمن الدح، والهجوم: أسامة النجار، جون أوفيري ومحمد ناجي جدو.

بينما تواجد على مقاعد البدلاء كل من:محمد فتحي، محمود مسعود، مصطفى أمين، حسام غالي، سليمان عبدربه، إسلام فؤاد، محمود منصور، ميدو جمال وإيهاب فتحي.

ويحتل المصرى قبل مباراة اليوم، المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 42 نقطة، فيما يحتل طنطا المركز الأخير برصيد 19 نقطة.