شكرا لقرائتكم خبر عن 3 عوامل ترجح كفة الزملك قبل مواجهة الرجاء المغربي فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب الجماهير الزملكاوية المواجهة المنتظرة بين فريقا الزمالك والرجاء البيضاوى المغربى، فى التاسعة من مساء اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت المغرب، فى ذهاب دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها على استاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، حيث يسعى الفريق الأبيض لتحقيق نتيجة إيجابية فى المباراة المرتقبة ا قبل مباراة العودة، المقرر إقامتها يوم 24 من شهر أكتوبر الجارى ، ويرصد ”الخليج 365” عوامل ترجح كفة الزمالك على الفريق المغربى فى التقرير التالى :

يتفوق نادى الزمالك على الأندية المغربية فى تاريخ المواجهات ، حيث خاض الأبيض 19 مواجهة من بينهما 11 فوز و 3 خسارة و 5 تعادلات ، وسجل لاعبو الزمالك 27 هدفا فى مرمى الفرق المنافسة وهزت شباكه 13 .

4 /0 أكبر نتيجة حققها الزمالك على أندية المغرب عندما فاز على الوداد فى نصف النهائى لدورى أبطال أفريقيا 2016.

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ويعانى فريق الرجاء الرياضى المغربي بقيادة جمال سلامى من كثرة الغيابات قبل قمة الزمالك في التاسعة مساء اليوم، الأحد، بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب محمد الخامس. وكان الأهلى قد تغلب على الوداد مساء أمس، السبت، 2-0 في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، وقطع شوطاً كبيراً نحو المباراة النهائية للمسابقة.

وكشف موقع "360 مغربي" أنه تأكد غياب 8 لاعبين أساسيين عن صفوف فريق الرجاء الرياضى أمام الزمالك فى قمة دوري الأبطال مساء اليوم الأحد، موضحا أن الفحوصات الطبية التي خضع لها رباعى الرجاء المغربي، عيد الرحيم شاكير، والليبي سند الورفلي وزميله عبد الجليل أجبيرة إضافة إلى عمر بوطيب، أكدت استحالة مشاركتهم أمام الزمالك، وأن الجهاز الطبي يسارع الزمن لتجهيزهم لمباراة العودة التى ستقام السبت المقبل فى القاهرة.

الغيرة من فوز الغريم التقليدى

كما أن فوز الأهلى على الوداد المغربى أمس بنتيجة 2 / 0 فى نفس دور النصف النهائى ، يعطى للزمالك دفعة معنوية قوية للفوز لإسعاد الجماهير البيضاء على غرار الفريق الأحمر ، حاصة فى ظل المنافسة القوية بين كلا الفريقين فى ظل كموح الأبيض فى حصد لقب أفريقيا بعد ضياع الدورى المحلى الذى حسمه الأهلى مبكرا .