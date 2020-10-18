بث المباشر لمباراة الزمالك والرجاء الرياضي المغربي يلا شوت دوري ابطال افريقيا

عدد الأندية في الدوري المصرى 18 بينما في الدوري المغربى 16 نادى. 8_متوسط أعمار اللاعبين في الدوري المصرى 27 سنة بينما في الدوري المغربى معدل الاعمار 27.1 . 9_ توجت الأندية المصرية بأغلى الكؤوس الإفريقية 14 مرة بواقع 8 للأهلي و5 للزمالك ومرة للإسماعيلي ، كما ظفرت الأندية المصرية بالمركز الثاني في دوري الأبطال ثماني مرات. Advertisements 10_ فازت الأندية المغربية باللقب ست مرات بواقع ثلاث مرات للرجاء ومرتين لغريمه التقليدي الوداد ومرة وحيدة للجيش الملكي ، فيما حلت الأندية المغربية في مركز الوصيف ثلاث مرات ست مرات بواقع ثلاث مرات للرجاء ومرتين لغريمه التقليدي الوداد ومرة وحيدة للجيش الملكي ، فيما حلت الأندية المغربية في مركز الوصيف ثلاث مرات 11_ توج منتخب مصر بطلا لقارة أفريقيا سبعة مرات وهو الأكثر تتويجاً فيما توج منتخب المغرب باللقب مرة واحدة ، وشارك الفراعنة في كأس العالم ثلاثة مرات مقابل خمسة مشاركات لأسود الاطلسى. العالم ثلاثة مرات مقابل خمسة مشاركات لأسود الاطلسى. 12_ 53 مباراة جمعت بين أندية الفراعنة وأسود الأطلس، فازت الأندية المصرية في 24 مباراة وخسروا في 13، وكان التعادل سيد الموقف في 16 مواجهة ، سجلت الأندية المصرية 64 هدفا في شباك الأندية المغربية واستقبلت 43 من منافسيهم.

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