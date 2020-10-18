HD يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك والرجاء بث مباشر بدون تقطيع | يلا شووت | Yalla Shoot | Yalla-Shoot

يحل فريق الزمالك ضيفًا على نظيره الرجاء البيضاوى المغربى، فى التاسعة من مساء اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت المغرب، فى ذهاب دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها على استاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، حيث يسعى الفريق الأبيض لتحقيق نتيجة إيجابية فى المباراة المرتقبة اليوم، تمنحه الأفضلية على الفريق المغربى قبل مباراة العودة، المقرر إقامتها يوم 24 من شهر أكتوبر الجارى، على استاد القاهرة الدولي

لمشاهدة مباراة الزمالك والرجاء بث

المارد الأبيض نجح في حصد الفوز في بطولة الدوري على حرس الحدود بثنائية لهدف في الجولة الماضية وضمن المركز الثاني في المسابقة بشكل كبير، وهذا الشيء أعطى لاعبي الفريق راحة نفسيه ودفعه معنوية جيده للقاء اليوم.

وتواجد الزمالك قبل المباراة بخمسة أيام في المغرب من أجل الاستعداد والتجهيز المكثف لهذا اللقاء الهام جدًا لجمهور القلعة

البيضاء التي تمني النفس بأن يخطف الفوز في هذا اللقاء ويعود مرفوع الرأس، رغم بعض الغيابات المؤثرة لدي الفريق.

وتبدأ صافرة انطلاق مباراة الزمالك والرجاء اليوم الأحد 18-10-2020 عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر،العاشرة بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت المغرب

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تجدون هنا ( بث مباشر الزمالك والرجاء )

تجدون هنا ( بث مباشر مباراة الزمالك )

وأتى التشكيل المتوقع للزمالك كالتالي..



حراسة المرمى: محمد أبو جبل

الدفاع: حازم إمام – محمد عبد الغني – محمود حمدي "الونش" – عبد الله جمعة

الوسط: طارق حامد – أحمد سيد "زيزو" – محمد أوناجم (كاسونجو) – يوسف أوباما – أشرف بنشرقي

الهجوم: مصطفى محم