الرائد يفوز علي ضمك بثلاثية فى الدورى السعودى

حقق فريق الرائد فوزا مهما على نظيره فريق ضمك بينتجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم الأحد على استاد الامير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، وذلك في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري كأس

أحرز أهداف الرائد كلا من سلطان الفرحان، محمد السهلاوي في الدقائق ١،٢٢،٣٢ من زمن اللقاء.

بينما أحرز ثنائية ايميليو زيلايا من ركلة جزاء فى الدقيقة ٤٥، ٨٥ من زمن اللقاء.

يستعد فريق الرائد لمواجهة نظيره فريق الشباب يوم الجمعة ٢٣ أكتوبر ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة، بينما يلتقى فريق ضمك بنظيره القادسية علي ملعب الامير سعود بن جلوي. الجولة الأولى من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي الجديد 2020-2021.أحرز أهداف الرائد كلا من سلطان الفرحان، محمد السهلاوي في الدقائق ١،٢٢،٣٢ من زمن اللقاء.بينما أحرز ثنائية ايميليو زيلايا من ركلة جزاء فى الدقيقة ٤٥، ٨٥ من زمن اللقاء.يستعد فريق الرائد لمواجهة نظيره فريق الشباب يوم الجمعة ٢٣ أكتوبر ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة، بينما يلتقى فريق ضمك بنظيره القادسية علي ملعب الامير سعود بن جلوي.

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