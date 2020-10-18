مشاهدة مباراة الزمالك والرجاء بث مباشر raja club athletic vs al zamalek اليوم بتاريخ 18-10-2020 في دوري أبطال أفريقيا

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مشاهدة مباراة الرجاء والزمالك اليوم

يستضيف اليوم نادي الرجاء على ملعبه خصمه نادي الزمالك في المواجهة القوية المنتظره

، وسوف تبدا اليوم مباراة الرجاء والزمالك في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت السعودية والساعة التاسعه مساءا بتوقيت مصر.

مباراة الزمالك والرجاء في النصف الاول من دور نصف النهائي كانت مباراة الاهلي والوداد وفاز الاهلي خارج ملعبه عن نفس الملعب الذى سوف تقام عليه مواجهة اليوم بين الرجاء والزمالك ، واليوم سوف يسعي نادي الرجاء في المباراة ان يحقق الانتصار حتي لا يقع في خطا نادي الوداد في مباراة يوم الامس السبت ، وقد تمكن نادي الرجاء من تحقيق الانتصار على خصمه فريق مازيمبي في دور ربع النهائي في مباراة الذهاب على هذا الملعب بنتيجة هدفين بدون

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رد ثم في مباراة الإياب خارج ملعبه خسر بهدف وحيد ولكنه تاهل لنصف النهائي واليوم يسعي ان يحقق الانتصار على ارضيه ولدي الفريق معنويات كثيره بعد الحصول على لقب الدوري المغربي.

موعد مباراة الزمالك والرجاء

بينما نادي الزمالك تمكن من الانتصار على خصمه فريق الترجيفي مباراة الذهاب بنتيجة ثلاث اهداف مقابل هدف وحيد في مصر ثم خسر منه في تونس بنتيجة هدف وحيد بدون رد ليتاهل نادي الزمالك لمباراة نصف النهائي ، وبعد ان حقق النادي الاهلي الانتصار يوم امس على هذه الملعب يسعي الزمالك ان يسير على نفس طريق الاهلي من اجل الفوز لتكون مواجهة الإياب في مصر اسهل عليه ولكنه نادي الرجاء بعد الحصول على لقب الدوري لديه معنويات عليه جدا للفوز اليوم على ارضه ، وسوف تنقل اليوم مباراة الزمالك والرجاء على قناة بي ان سبورت السابعه.