تعليمات طبية مشددة لبعثة الزمالك بارتداء الواقي الطبي ضد كورونا

منح الجهاز الطبي لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة تعليمات للاعبين وكل الحاضرين من بعثة الزمالك التي توجهت بالحافلة إلى ملعب مواجهة الرجاء المغربي، بضرورة ارتداء كمامات على الوجه كإجراء وقائي وفق البروتوكول الطبي لمجابهة فيروس كورونا.

وتحركت حافلة الزمالك وسط حراسة أمنية مشددة من فندق الإقامة في طريقها

لملعب المباراة استعدادا لمواجهة الرجاء.ويواجه الزمالك فريق الرجاء المغربي في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على مركب محمد الخامس.



الزمالك يتوجه إلى ملعب محمد الخامس استعدادا لمواجهة الرجاء

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مقر فندق

الإقامة في الدار البيضاء متوجهة الي مركب محمد الخامس الذي يستضيف مباراة الفريق أمام نظيره الرجاء المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا.وحدد الاتحاد الافريقي لكرة القدم ٥٠ فردا فقط لبعثة الزمالك لحضور المباراة في الاستاد.ويحضر اسماعيل يوسف عضو مجلس الادارة ورئيس البعثة ومعه أمير مرتضي متصور المشرف علي الكرة المباراة من المقصورة الرئيسية ويرافقهم ثنائي مجلس الادارة اللواء علاء مقلد وحمادة انور المرافقان للبعثة.