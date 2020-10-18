الزمالك يتوجه إلى ملعب محمد الخامس استعدادا لمواجهة الرجاء

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مقر فندق الإقامة في الدار البيضاء متوجهة الي مركب محمد الخامس الذي يستضيف مباراة الفريق أمام نظيره الرجاء المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا.

وحدد الاتحاد الافريقي لكرة القدم ٥٠ فردا فقط لبعثة الزمالك لحضور المباراة في الاستاد.

ويحضر اسماعيل يوسف عضو مجلس الادارة ورئيس البعثة ومعه أمير مرتضي متصور المشرف علي الكرة المباراة من المقصورة الرئيسية ويرافقهم ثنائي مجلس الادارة اللواء علاء مقلد وحمادة انور المرافقان للبعثة. إجراءات طبية قبل مواجهة الرجاء

قام الطاقم الطبي المتواجد بملعب مركب محمد الخامس بالمغرب، والذي يستضيف لقاء الزمالك والرجاء مساء اليوم، باتخاذ كافة الإجراءات الطبية وتعقيم الأماكن والجنبات داخل الملعب، من غرف ملابس ومقاعد البدلاء و بعض الأمور الاحترازية الأخرى.

يأتي ذلك وفقا للبروتوكول الطبي والشروط الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس

ويستعد الزمالك لمواجهة الرجاء المغربي في التاسعة من مساء اليوم بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. والرجاء مساء اليوم، باتخاذ كافة الإجراءات الطبية وتعقيم الأماكن والجنبات داخل الملعب، من غرف ملابس ومقاعد البدلاء و بعض الأمور الاحترازية الأخرى.يأتي ذلك وفقا للبروتوكول الطبي والشروط الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا ، والتي تم التشديد عليها من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" .ويستعد الزمالك لمواجهة الرجاء المغربي في التاسعة من مساء اليوم بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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