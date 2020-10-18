كورة أون لاين | مشاهدة مباراة الزمالك والرجاء البيضاوي بث مباشر اليوم Kora On Line

كورة أونلاين مشاهدة مباراة الزمالك ضد الرجاء البيضاوي بث مباشر، بعد فوز الأهلي على الوداد البيضاوي (2-0)، في مباراة الذهاب في الدور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا هذا الأحد، تقام مباراة الرجاء البيضاوي على الزمالك من الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش (9 مساء في فرنسا) وخلف أبواب مغلقة في مجمع محمد الخامس بالدار البيضاء.

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وستكون نسخة جديدة من نهائي نسخة 2002، التي فاز بها المصريون (0-0، 1-0). وعلى الرغم من غياب المدافعين عبد الجليل جبيرة وعمر بوطيب ولاعب الوسط عبد الرحيم أشكير، فإن المغاربة سيحاولون البناء على زخمهم الجيد،

بعد أن فازوا للتو بالبوتولا للمرة الأولى منذ 7 سنوات.

وعلى الجانب الآخر، يخاطر المصريون بحرمانهم من تصديهم الدفاعي محمود علاء، غير مؤكد للغاية، وكان لاعب الوسط التونسي فرجاني ساسي، مصابًا بفيروس كورونا. وستكون مباراة خاصة للمغاربة محمد أوناجم وأشرف بنآركي، وهما سابقان من الوداد اللذين سيحرصان على التألق أمام المنافس. وسيحاول القاهرة العملاق، الذي هزم مرة واحدة فقط في آخر 6 رحلات له إلى المغرب، استلهام الأداء الذي حققه الأهلي يوم

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السبت من أجل الاقتراب من دور العودة إلى الوطن في أفضل الظروف الأسبوع المقبل.

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وقالوا:

جمال السلامي، مدرب الرجاء: "سنفتقد جماهيرنا بسبب القيود المتعلقة بوباء COVID-19، لكننا سنلعب لتحقيق نتيجة مقنعة على أرضنا قبل أن نذهب إلى مصر للمشاركة في مباراة العودة. هدفنا هو الفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الرابعة.»

خايمي باتشيكو، مدرب الزمالك: "لقد لعبنا خمس مباريات في 15 يوماً ولاعبي مرهقون، وآمل ألا يؤثر ذلك على مثل هذه المباراة المهمة. نحن نواجه أبطال المغرب الذين أهنئهم على الفوز بالبطولة. سنظهر شخصيتنا وطموحنا لأن هدفنا هو الوصول إلى المباراة النهائية.»