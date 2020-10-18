مشاهدة مباراة الزمالك والرجاء لايف كورة اون لاين | Yalla Shoot | الزمالك ضد الرجاء مباشر |Bein Match

يترقب جماهير الكرة العربية والافريقية، مباراة القمة بين الزمالك المصري والرجاء المغربي، وذلك ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020، والتي ستجري بين الفريقين مساء اليوم الأحد 18 أكتوبر 2020 على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس في المغرب.
وتنقل مشاهدة مباراة الزمالك والرجاء بث مباشر اليوم عبر قناة beIN SPORTS HD7 بصوت المعلق الجزائري حفيظ دراجي.
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وسيغيب عن صفوف الزمالك النجم الدولي التونسي “فرجاني ساسي” بسبب إصابته بفيروس كورونا خلال تواجده في معسكر المنتخب الوطني الأخير، و”محمود علاء” الذي تعرض لإصابة خلال مباراة القلعة البيضاء امام “حرس الحدود” في الدوري المصري.
في المقابل سيسعى “الزمالك” إلى الخروج بنتيجة إيجابية، تمنحه الأفضليةعلى الرجاء قبل مباراة العودة، المقرر إقامتها يوم 24 من شهر أكتوبر الجارى، على استاد القاهرة الدولي.
تجدون هنا ( بث مباشر الزمالك والرجاء )
تجدون هنا ( بث مباشر مباراة الزمالك )
وأتى التشكيل المتوقع للزمالك كالتالي..
حراسة المرمى: محمد أبو جبل
الدفاع: حازم إمام – محمد عبد الغني – محمود حمدي "الونش" – عبد الله جمعة
الوسط: طارق حامد – أحمد سيد "زيزو" – محمد أوناجم (كاسونجو) – يوسف أوباما – أشرف بنشرقي
الهجوم: مصطفى محم
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