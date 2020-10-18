تصريح مثير من كومان يؤكد مواصلة برشلونة لمُطاردة ممفيس ديباي

زعمت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي برشلونة الإسباني سيقوم ببيع الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي، والمهاجم الدنماركي مارتن برايثوايت، من أجل تمويل صفقة نجم ليون الفرنسي، ممفيس ديباي في الميركاتو الشتوي القادم.

وكشفت صحيفة سبورت الكتالونية، أن برشلونة اتفق على التعاقد مع ديباي في يناير القادم، لكن إدارة النادي الكتالوني تنتظر رحيل كل من ديمبلي وبرايثوايت أولًا.

ووفقًا للصحيفة الإسبانية، فإن إدارة برشلونة ستعتمد في تمويل صفقة ديباي على أموال بيع اللاعبين، حيث يأمل النادي الكتالوني أن يجني ما مجموعه 150 مليون يورو من صفقتي بيع ديمبلي وبرايثوايت.

واقترب النجم الهولندي من الانضمام إلى برشلونة في آخر أيام الميركاتو الصيفي، لكن النادي الإسباني انسحب من الصفقة، بعد فشله في التخلص من عثمان ديبملي، الذي تتراوح قيمة راتبه الأسبوعي 220 ألف يورو.

وخفض مسؤولي نادي ليون الفرنسي مطالبهم المادية إلى 25 مليون يورو نظير التخلي عن خدمات ديباي، لكن برشلونة المتعثر ماليًا كان ما يزال غير قادر على تحمل تكاليف الصفقة في أعقاب تأزم وضعه المالي بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث أعلن النادي الكتالوني عن خسائر بحوالي 97 مليون يورو في العام المالي الأخير.

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وكان من المخطط أن ينضم ديمبلي إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي في نهاية الميركاتو الصيفي، لكن تعطلت الصفقة، بسبب وجود تخوف داخل أروقة النادي الإنجليزي من كثرة إصابات النجم الفرنسي، وهو ما أحبط مساعي برشلونة في التعاقد مع ديباي.

وينتهي عقد ديمبلي مع برشلونة في يونيو 2022، حيث ما تزال الفرصة سانحة أمام البرسا للحصول على مقابل مادي جيد في حال بيعه.

على الجانب الآخر فشل الدنماركي برايثوايت في إثبات وجوده مع برشلونة؛ فلم يشارك إلا في 11 مباراة فقط، حيث لم يسجل لاعب ليجانيس السابق سوى هدفًا وحيدًا مع برشلونة منذ وصوله في يناير الماضي.

وينتهي عقد ديباي مع ليون في الصيف القادم، وهو ما يجعل الفرصة قائمة أمام برشلونة للحصول على خدماته بالمجان في نهاية الموسم، إذا ما أخفق في ضمه في الميركاتو الشتوي المقبل.

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