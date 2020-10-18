أهلي جدة يفتك ثلاث نقاط من الباطن بصعوبة كبيرة في افتتاح الدوري السعودي

أفتك الاهلي ثلاث نقاط بصغوبة كبيرة من مضيفه الصاعد حديثًا إلى الدوري السعودي للمحترفين نادي “الباطن” 1 / صفر، في أولى مباريات الفريقين ضمن البطولة المحلية 2020/2021 ، فى إحدي مباريات اليوم الأحد 18-10-2020 بالجولة الأولى من “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

انطلقت المباراة في تمام الساعة 18:00 بتوقيت السعودية، 17:00 بتوقيت مصر، 15:00 بتوقيت جرينتش على ملعب نادي الباطن.

ويدين الأهلي بالفضل في هذا الفوز للاعبه “سلمان المؤشر” الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 18.

سجل سلمان المؤشر هدف فوز أهلي جدة من متابعة مثالية لرأسية زميله “معتز هوساوي” داخل منطقة العمليات بعد تنفيذ ركلة ركنية من الجهة اليمنى لمرمى الباطن د(18).

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وبهذا الفوز حصد الأهلي أول ثلاث نقاط له في الدوري السعودي هذا الموسم.

واستقبل الصاعد حديثًا إلى الدوري السعودي للمحترفين نادي “الباطن” نظيره الاهلي في أولى مباريات الفريقين ضمن البطولة المحلية 2020/2021.

وكان يطمح نادي الباطن إلى تحقيق أولى مفاجآت الدوري السعودي بالفوز على الاهلي، إذ يمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين القادرين على تحقيق ذلك، ابرزهم المهاجم البرتغالي “فابيو أبرو”، والهولندي المغربي “محمد رايحي”، والمغربي “يوسف الجبلي”.

بينما دخل الاهلي المباراة بشعار “لا بديل عن الفوز” من أجل ارضاء جماهيره التي تطمح إلى منافسة “النصر والهلال” على لقب الدوري السعودي.

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