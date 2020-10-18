اخبار الرياضه

أهلي جدة يفتك ثلاث نقاط من الباطن بصعوبة كبيرة في افتتاح الدوري السعودي

0 نشر
سامي مصطفى 0 تبليغ

Advertisements

أفتك الاهلي ثلاث نقاط بصغوبة كبيرة من مضيفه الصاعد حديثًا إلى الدوري السعودي للمحترفين نادي “الباطن” 1 / صفر، في أولى مباريات الفريقين ضمن البطولة المحلية 2020/2021 ، فى إحدي مباريات اليوم الأحد 18-10-2020 بالجولة الأولى من “دوري كأس الأمير للمحترفين”.

انطلقت المباراة في تمام الساعة 18:00 بتوقيت ، 17:00 بتوقيت مصر، 15:00 بتوقيت جرينتش على ملعب نادي الباطن.

ويدين الأهلي بالفضل في هذا الفوز للاعبه “سلمان المؤشر” الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 18.

سجل سلمان المؤشر هدف فوز أهلي جدة من متابعة مثالية لرأسية زميله “معتز هوساوي” داخل منطقة العمليات بعد تنفيذ ركلة ركنية من الجهة اليمنى لمرمى الباطن د(18).

Advertisements

وبهذا الفوز حصد الأهلي أول ثلاث نقاط له في الدوري السعودي هذا الموسم.

واستقبل الصاعد حديثًا إلى الدوري السعودي للمحترفين نادي “الباطن” نظيره الاهلي في أولى مباريات الفريقين ضمن البطولة المحلية 2020/2021.

وكان يطمح نادي الباطن إلى تحقيق أولى مفاجآت الدوري السعودي بالفوز على الاهلي، إذ يمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين القادرين على تحقيق ذلك، ابرزهم المهاجم البرتغالي “فابيو أبرو”، والهولندي المغربي “محمد رايحي”، والمغربي “يوسف الجبلي”.

بينما دخل الاهلي المباراة بشعار “لا بديل عن الفوز” من أجل ارضاء جماهيره التي تطمح إلى منافسة “النصر والهلال” على لقب الدوري السعودي.

اضغط هنا للوصول الى صفحة نتيجة مباراة الاهلي والباطن في الدوري السعودي

..

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أهلي جدة يفتك ثلاث نقاط من الباطن بصعوبة كبيرة في افتتاح الدوري السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا