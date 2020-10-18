يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو أهداف مباراة النصر والفتح في الدوري السعودي، ضمن مباريات اليوم الأحد 18-10-2020 بالجولة الأولى من “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

انطلقت المباراة في تمام الساعة 18:00 بتوقيت السعودية، 17:00 بتوقيت مصر، 15:00 بتوقيت جرينتش على استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز).

استهل النصر حملته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بالسقوط في فخ الخسارة أمام ضيفه الفتح بنتيجة 2-1.

استقبل نادي النصر نظيره الفتح في أولى مباريات الفريقين ضمن الدوري السعودي موسم 2020/2021، وكان يسعي العالمي إلى تحقيق الفوز من اجل استعادة ثقته الكاملة التي فقد منها جزء بعدما ودع بطولة دوري أبطال آسيا من نصف النهائي قبل أسبوعين من الآن، وذلك للمنافسة على اللقب المحلي الذي خسره لصالح الهلال الموسم المنصرف.

وتقدم الفتح بهدف سجله سفيان بن دبكة في الدقيقة 12، وتعادل النصر بهدف سجله خالد الغنام في الدقيقة 52، ثم أضاف بن دبكة الهدف الثاني له وللفتح في الدقيقة 63.

Advertisements

وحصد الفتح أول ثلاث نقاط له في الدوري السعودي هذا الموسم.

واستهدف اليوم نادي الفتح تحقيق بداية قوية لتحسين مركزه في الدوري السعودي 2020/2021 بعدما عانى كثيرًا في الموسم المنصرف، حيث كان ينافس على الخروج من دوامة الهبوط معظم فترات البطولة.

إليكم فيديو أهداف مباراة النصر والفتح في الدوري السعودي

هدف تقدم الفتح “سفيان بن دبكة”

هدف تعادل النصر “خالد الغنام” 1-1

هدف الفتح الثاني “سفيان بن دبكة” 2-1

اضغط هنا للوصول الى صفحة فيديو أهداف مباراة النصر والفتح في الدوري السعودي

..