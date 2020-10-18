برايتون ينتشل مهاجم مانشستر يونايتد الأسبق من الضياع

أعلن نادي برايتون الإنجليزي، تعاقده مع مهاجم آرسنال ومانشستر يونايتد السابق داني ويلبيك لمدة عام واحد الأحد في صفقة انتقال حر.

واصبح ويلبيك بدون فريق بعد مغادرته واتفورد في وقت سابق من أكتوبر، بعد هبوطه إلى الدرجة الثانية نهاية الموسم المنصرم.

وسيتمكن اللاعب البالغ من العمر 29 عاما من خوض أول مباراة له مع فريقه الجديد في 26 الجاري ضد وست بروميتش.

وقال جراهام بوتير مدرب براتون في بيان “نحن سعداء بانضمام داني إلينا. سوف يكمل خياراتنا في الهجوم”.

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وأضاف “لديه مستوى دون أدنى شك، وهو سريع ومن الناحية الفنية جيد جداً. سيضيف إلى هجومنا ونحن سعداء بإضافة لاعب آخر لديه خبرته وجودته”.

وخاض ويلبيك 42 مباراة مع المنتخب الإنجليزي، وسبق له أن أمضى ستة مواسم مع يونايتد فاز خلالها بلقب الدوري عام 2013، قبل انضمامه لآرسنال عام 2014 حيث لعب خمسة مواسم وفاز بكأس الاتحاد عام 2017.

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