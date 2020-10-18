مصر تظهر في موسوعة “جينيس” بتسجيل أكبر لاعب كرة قدم في العالم

أعلن وزير الشباب والرياضة “أشرف صبحي“، عن حصول مصر على رقم قياسي عالمي جديد بموسوعة جينيس ريكور العالمية بتسجيل أكبر لاعب مصري فى كرة القدم على مستوى العالم بالموسوعة وهو “عز الدين بهادر”، الذي يبلغ من العمر 75 عاماً كأكبر لاعب في العالم بعد أن أنهي الاتحاد المصري لكرة القدم إجراءات تسجيله في يناير الماضي إثر تعاقد نادي 6 أكتوبر بالدرجة الثالثة معه.

وسلم الوزير، شهادة موسوعة جينيس العالمية إلى عز الدين بهادر بعد تسجيلة بالموسوعة عقب مشاركته فى مباراة فريقه أمام نادى العياط الرياضي والتى أقيمت بالمركز الأوليمبي بالمعادى بحضور أعضاء اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، ومجلس إدارة نادي 6 أكتوبر، ومجموعة من أفراد أسرة اللاعب.

وقدم أشرف صبحي التهنئة إلى عز الدين بهادر لتحقيقه رقم قياسي عالمي بالتسجيل بموسوعة جينيس فى إنجاز جديد للرياضة المصرية بصفة عامة وكرة القدم المصرية بصفة خاصة.

وأكد الوزير، أن مصر باتت متميزةً على مستوى العالم في مختلف الفعاليات الدولية، وتقديم أبطالًا مميزين، يعكس مدى التقدم والتطور الذى لحق بالرياضة المصرية في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يقدم كل الدعم والمساندة لأبناء مصر في مختلف المجالات.

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