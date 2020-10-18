القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

ينشر لكم الخليج 365 القنوات الناقلة لقمة مباريات اليوم الأحد بين الزمالك المصري والرجاء البيضاوي المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020/2019.
يبحث عشاق الزمالك منذ صباح اليوم الأحد عن القنوات الفضائية المجانية التي من المقرر أن تنقل لقاء فريقهم أمام الرجاء المغربي، وهي مهمة صعبة بسبب احتكار مجموعة بي إن سبورتس القطرية لبث المباراة الثانية في نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا، لكن الأمر ليس كذلك بالنسبة لجمهور الرجاء العالمي الذي سيحظى بفرصة متابعة المباراة عبر القناة الرياضية المغربية الأرضية، لكن يوجد بعض القنوات المشفرة والمكسور بنظام الشيرينج، وكذلك قنوات مجانية لكنها تحتاج إلى أطباق استقبال كبيرة.
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تنطلق مباراة الزمالك والرجاء البيضاوي في تمام 19:00 بتوقيت جرينيتش، 21:00 بتوقيت مصر ، 22:00 بتوقيت السعودية على ملعب محمد الخامس أو (مركب محمد الخامس) بمدينة الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للمغرب.
تنقل مباراة الرجاء والزمالك في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقي على قناة بي إن سبورتس القطرية، القناة السابعة، بصوت المعلق الرياضي الجزائري “حفيظ دراجي” في مواصلة من القناة لتطبيق التعليق المحايد بسبب وجود طرفين عربيين، ليتم تكليف المعلق المصري “علي محمد علي” بمباراة ديربي لندن بين توتنهام ووست هام.
ويكشف الخليج 365 في التقرير التالي أبرز القنوات الناقلة والترددات لمباراة الرجاء والزمالك في نصف نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا، على النحو التالي:
ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والرجاء في دوري الأبطال اليوم؟
القنوات المكسورة بالشيرينج
Arena Sport 1 Serbia HD
Arena Sport 2 Serbia HD
Arena Sport 3 Serbia HD
Arena Sport 4 Serbia HD
Arena Sport 5 Serbia HD
Eutelsat 16°E 11386 H 30000
Astra 23.5°E 11798 H 30000
قناة ORTM Mali
Intelsat 18°W 4132 L 5750 ( C-Band )
Intelsat 31.5°W 4114 V 5300 ( C-Band )
Intelsat 31.5°W 12334 V 6428
القنوات المجانية الداعمة لنظام الميلتيستريم
Arriadia TNT HD
Eutelsat 21.5°E 11617 V 27500
القنوات المجانية الداعمة لنظام التاندبرغ
Arena Sport 1 Serbia
Arena Sport 2 Serbia
Arena Sport 3 Serbia
Arena Sport 4 Serbia
Arena Sport 5 Serbia تشتغل بسيسكام
BulgariaSat 1.9°E 12380 H 30000
قناة TM 2 Mali
Intelsat 31°W 12335 V 6429
قناة RTS 1 Senegal
Eutelsat 9°E 11881 V 27500
Arriadia TNT ( مباريات الأندية المغربية داخل الديار )
Eutelsat 21.5°E 11569 H 9500
قنوات كرواتيا Arena Sport Croatia HD
Eutelsat 16°E 11595 H 30000
Eutelsat 16°E 11678 H 30000
Eutelsat 16°E 11512 H 30000
قنوات هولندا
Fox Sport 1 HD Netherlands
Astra 23.5°E 11739 V 29900
Fox Sport 2 HD Netherlands
Astra 23.5°E 11856 V 29900
Fox Sport 4 HD Netherlands
Astra 23.5°E 11739 V 29900
قنوات فرنسا
Bein Sport 1 France HD
Astra 19.2°E 12168 V 29700
Eutelsat 5°W 12564 V 29950
Bein Sport 2 France HD
Astra 19.2°E 11856 V 29700
Eutelsat 5°W 12564 V 29950
Bein Sport 3 France HD
Astra 19.2°E 11856 V 29700
Eutelsat 5°W 12564 V 29950
Bein Sport Max 4 – 5 – 6 – 7 HD
Astra 19.2°E 11856 V 29700
Eutelsat 5°W 11471 V 29950
Bein Sport Max 8 – 9 – 10 HD
Astra 19.2°E 11895 V 29700
Eutelsat 5°W 11679 V 29950
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