يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر فيديو أهداف مباراة الزمالك والرجاء في دوري أبطال أفريقيا، في قمة مباريات اليوم الأحد 18-10-2020 فى الدور نصف النهائي.

تُنقل مباراة “الزمالك والرجاء” على قناة بي ان سبورتس 7، بصوت المعلق الجزائري “حفيظ دراجي”، كما تنقل على قناة الرياضية الارضية المغربية بصوت المعلق “هشام فرج”.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 20:00 بتوقيت المغرب، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.

يستقبل نادي الرجاء المغربي نظيره الزمالك المصري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب “محمد الخامس” بمدينة الدار البيضاء.

ويدخل الرجاء المباراة بمعنويات عالية بعد تتويجه بلقب الدوري المغربي بعد غياب دام لـ7 سنوات، وسيتطلع إلى تحقيق الفوز على الزمالك من أجل تسهيل مهمة الذهاب والوصول إلى المباراة النهائية.

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وسيفقد الرجاء 8 من لاعبيه اليوم وهم “عيد الرحيم شاكير، سند الورفلي، عبد الجليل اجبيرة وعمر بوطيب” بسبب الإصابة، بينما يغيب كل من “أيوب نناح ومحمد زريدة” بسبب اصابتهم بفيروس كورونا، فيما يغيب “أسامة سكحان” لعدم قيده بالقائمة الأفريقية، و”حميد احداد” لنهاية فترة إعارته.