لاعب واحد رفض تخفيض راتبه في ريال مدريد خلال أزمة كورونا

تكبد نادي ريال مدريد الإسباني خسائر كبيرة، من جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، والتي قلصت عائدات النادي الملكي بشكل هائل.

وبحسب ما ذكرت إذاعة كادينا سير الإسبانية، فإن إدارة ريال مدريد طلبت من اللاعبين تخفيض أجورهم بنسبة 10%، فوافق جميع اللاعبين، باستثناء لاعب واحد فقط، هو النجم الويلزي، جاريث بيل.

وأكد وقتها مدير عام النادي بريال مدريد، خوسيه أنخيل سانشيز، الحاجة إلى تقليص رواتب اللاعبين من أجل تدارك الموقف.

واتفقت إدارة النادي مع اللاعبين على تخفيض عقودهم بنسبة 10% حال استئناف النشاط، و20% في حال عدم استئنافه، لكن بيل كان اللاعب الوحيد الذي تمسك بالحصول على عقده كاملًا دون أي تخفيض.

وتدخل قائد الفريق، سيرخيو راموس، في ظل رفض بيل التخفيض كوسيط في المفاوضات بين الطرفين، لكن أصر الويلزي على موقفه.

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وتمكّن ريال مدريد من توفير حوالي 49 مليون يورو، عبر تخفيض 10% من قيمة عقود فريق كرة القدم، كرة السلة، فريق الكاستيا، ومسؤولي الإدارة العليا.

وبالإضافة لتخفيض رواتبهم بنسبة 10%، وافقة بقية لاعبي الفريق على التنازل عن مكافأة الفوز بالدوري الإسباني.

جدير بالذكر أن راتب بيل في ريال مدريد أن يبلغ 15 مليون يورو صافية في العام الواحد، مما دفع ريال مدريد إلى محاولة التخلص منه طوال الميركاتو الصيفي لتخفيض عبء راتبه على ميزانية النادي.

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