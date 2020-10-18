يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر فيديو أهداف مباراة الاهلي والباطن في الدوري السعودي، ضمن مباريات اليوم الأحد 18-10-2020 بالجولة الأولى من “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

تُنقل مباراة “الاهلي والباطن فى الدوري السعودي” على قناة السعودية الرياضية 3، بصوت المعلق “جعفر الصليح”.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 18:00 بتوقيت السعودية، 17:00 بتوقيت مصر، 15:00 بتوقيت جرينتش على ملعب نادي الباطن.

يستقبل الصاعد حديثًا إلى الدوري السعودي للمحترفين نادي “الباطن” نظيره الاهلي في أولى مباريات الفريقين ضمن البطولة المحلية 2020/2021، في مباراة لن تكون سهلة على الطرفين.

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ويطمح نادي الباطن إلى تحقيق أولى مفاجآت الدوري السعودي بالفوز على الاهلي، إذ يمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين القادرين على تحقيق ذلك، ابرزهم المهاجم البرتغالي “فابيو أبرو”، والهولندي المغربي “محمد رايحي”، والمغربي “يوسف الجبلي”.

بينما يدخل الاهلي المباراة بشعار “لا بديل عن الفوز” من أجل ارضاء جماهيره التي تطمح إلى منافسة “النصر والهلال” على لقب الدوري السعودي.

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إليكم فيديو أهداف مباراة الاهلي والباطن في الدوري السعودي

هدف تقدم الاهلي “سلمان المؤشر”

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