بث مباشر | نتيجة مباراة النصر والفتح في الدوري السعودي

يستقبل نادي النصر نظيره الفتح في أولى مباريات الفريقين ضمن الدوري السعودي موسم 2020/2021، فى إحدي مباريات اليوم الأحد 18-10-2020 بالجولة الأولى من “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

تُنقل مباراة “النصر والفتح” فى الدوري السعودي على قناة السعودية الرياضية 1، بصوت المعلق “فهد العتيبي”.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 18:00 بتوقيت السعودية، 17:00 بتوقيت مصر، 15:00 بتوقيت جرينتش على استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز).

وسيسعى العالمي إلى تحقيق الفوز من اجل استعادة ثقته الكاملة التي فقد منها جزء بعدما ودع بطولة دوري أبطال آسيا من نصف النهائي قبل أسبوعين من الآن، وذلك للمنافسة على اللقب المحلي الذي خسره لصالح الهلال الموسم المنصرف.

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وانهى نادي النصر الدوري السعودي الموسم الماضي في الوصافة برصيد 64 نقطة وبفارق 8 نقاط عن البطل “الهلال”، ومن المؤكد ان فارس نجد لن يتنازل هذا الموسم عن اللقب بسهولة خاصة بعد الصفقات القوية التي أبرمها خلال سوق الانتقالات الصيفي.

في المقابل يتطلع نادي الفتح إلى الخروج بنتيجة إيجابية امام النصر لإعطاء لاعبيه دفعة معنوية تساعدهم في المباريات القادمة.

وسيستهدف نادي الفتح تحسين مركزه في الدوري السعودي 2020/2021 بعدما عانى كثيرًا في الموسم المنصرف، حيث كان ينافس على الخروج من دوامة الهبوط معظم فترات البطولة.

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