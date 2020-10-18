شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة من حسام عاشور للاعبي الأهلي بعد الفوز على الوداد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص حسام عاشور، نجم وقائد الأهلي السابق، على تهنئة زملائه السابقين وتحفيزهم على التتويج باللقب الأفريقي، عقب حسم الفريق الأحمر مباراته أمام الوداد البيضاوي المغربي، في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال. ونشر حسام عاشور صورة للاعبي الأهلى عبر الانستجرام قائلا: " ألف مليون مبروك للأبطال وعقبال العودة يا رجالة " . وفاز الأهلي على الوداد بهدفين نظيفين في الدار البيضاء بذهاب نصف ‏نهائي دوري أبطال أفريقيا.‏ الوضع في مصر Advertisements

اصابات 105,297

تعافي 98,157

وفيات 6,109

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