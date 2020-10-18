شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يضم عمرو مرعي مهاجم بيراميدز ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعاقد نادى طلائع الجيش مع عمرو مرعى مهاجم بيراميدز المعار للمقاصة لمدة موسم واحد. وجاء تعاقد الجيش مع مرعي على سبيل الاعارة لمدة موسم واحد. ووقع عمرو مرعي على عقد الاعارة فى حضور العميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة بالطلائع ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين بالفريق. ويعتبر مرعي هو ثاني صفقات الجيش للموسم الجديد بعد الحصول على خدمات الظهير الأيسر للنادي الأهلي حسين السيد. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 105,297

تعافي 98,157

وفيات 6,109

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