شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة ترشيح ربيع ياسين لصفقة جديدة في الأهلي ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب المصري تحت 20 عاماً، حقيقة الأنباء المنتشرة حول ترشيحه محمد شحاتة لاعب وسط فريق الكرة بنادي طلائع الجيش ومنتخب الشباب، للجنة التخطيط للأهلي من أجل التعاقد معه.

وقال ياسين في تصريحات صحفية: " كيف أرشح لاعب للانضمام للأهلي وأنا مدرب لمنتخب مصر ليست هذه مبادئ أبدًا، أنا أركز فقط في عملي مع المنتخب حيث أنني في مهمة وطنية".

وأضاف : "لا صحة لكل الأخبار المنتشرة حول ترشيحي اللاعب للانضمام للأهلي، والنادي الأحمر لديه لجنة تخطيط تؤدي عملها، وليست وظفيتي ترشيح لاعبين لها".