شكرا لقرائتكم حسام عاشور يهنئ الأهلى على فوزه المستحق أمام الوداد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص حسام عاشور كابتن النادى الأهلى السابق، على تهنئة زملائه بالقلعة الحمراء، على الفوز الثمين الذى حققه المارد الأحمر على فريق الوداد البيضاوى المغربى، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء أمس السبت، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائى لدورى أبطال أفريقيا، وانتهت بفوز الأهلى بهدفين نظيفين، ليضع المارد الأحمر قدماً فى نهائى البطولة الغائبة عن الدولاب الأحمر منذ سبع سنوات.

ونشر عاشور صورة للاعبى الأهلى عبر حسابه الشخصى على انستجرام وعلق عليها " مبروك يا أبطال وعقبال العودة".



حسام عاشور

فى سياق آخر، قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منح اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة بعد العودة من المغرب عقب مباراة الوداد التي حسمها الفريق لصالحه بهدفين دون مقابل في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا، ومن المقرر أن يعود الفريق إلى التدريبات عصر الثلاثاء المقبل على ملعب مختار التتش بالجزيرة استعدادا لمباراة الإياب التي تقام يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي، وكانت بعثة الفريق قد عادت إلى القاهرة صباح اليوم على متن طائرة خاصة في رحلة طيران استغرقت حوالي 5 ساعات.

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فى الوقت الذى أعرب بيتسو موسيماني، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، عن سعادته بالفوز على الوداد المغربى بهدفين دون رد فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا أمس، وقال موسيمانى، "مباراة الوداد كانت صعبة للغاية، ونجحنا فى إحراز هدف مبكر منحنا الأفضلية، وساهم فى تحقيق هدفنا المنشود بتحقيق الفوز قبل مواجهة العودة".

وأضاف موسيمانى، "تركيزى كان واضحاً بشأن خلق دوافع إيجابية للاعبين من أجل تحقيق الفوز خارج ملعبنا، خاصة بعدما لاحظت غياب هذا الأمر فى وقت سابق، ومن ثم تم التعامل مع هذه الجزئية والتركيز عليها من أجل تحقيق أهدافنا فيها.. ومن المهم جدا أن يكون لدينا ثقة فى إمكانية الفوز خارج ملعبنا، وهو ما نقلته فى المحاضرات الخاصة بالتحضير لمباراة الوداد أمس".

وتابع مدرب الأهلى، "أعد جماهير الأهلى باستمرار روح مباراة الوداد التى أقيمت فى كازابلانكا أمس فى جميع المباريات التى سنخوضها خارج الديار، وهذا الأمر لا يعنى أننا سنفوز بجميع مبارياتنا خارج مصر لأنه لا يوجد نادٍ يفوز على طول الخط".

وانتقل موسيمانى للحديث عن مباراة العودة أمام الوداد المقرر لها الجمعة المقبل باستاد القاهرة، قائلا، «ستكون مباراة صعبة بالطبع.. نعم نمتلك أفضلية بعد الفوز خارج ملعبنا بهدفين دون رد، ولكن المنافس أيضاً لديه فرصة فى تحقيق نفس الأمر فى مباراة العودة، ومن ثم أعتبرها بمثابة الشوط الثانى الذى نسعى فيه لاستكمال رحلتنا بنجاح من أجل بلوغ المباراة النهائية».