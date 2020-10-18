شكرا لقرائتكم المصرى ينهى الشوط الأول أمام طنطا بهدف نظيف بتوقيع حسن على ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح فريق المصري البورسعيدي في انهاء الشوط الأول بالتقدم علي طنطا بهدف نظيف عن طريق لاعبه حسن على ، في الدقيقة 17، فى المباراة التي تجمع الفريقين علي استاد برج العرب ، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر الدوري الممتاز.

ودخل المصري مباراة اليوم بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : أحمد عبد الفتاح.

خط الدفاع: كريم العراقى و عمرو موسى وأحمد شوشة وحسن علي.

خط الوسط: عمر كمال و فريد شوقى و إيزي إيميكا .

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خط الهجوم : مفتاح طقطق و إسلام عطية و أوستين أموتو.

ودخل طنطا مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أشرف، وخط الدفاع: أحمد سالم صافي، محمد حسام، حمد العشري وإيهاب سمير، وخط الوسط: أحمد فهمي، محمد الشاذلي وعبد الرحمن الدح، والهجوم: أسامة النجار، جون أوفيري ومحمد ناجي جدو.

بينما تواجد على مقاعد البدلاء كل من:محمد فتحي، محمود مسعود، مصطفى أمين، حسام غالي، سليمان عبدربه، إسلام فؤاد، محمود منصور، ميدو جمال وإيهاب فتحي.

ويحتل المصري، قبل مباراة اليوم، المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 42 نقطة، فيما يحتل طنطا المركز الأخير، برصيد 19 نقطة.