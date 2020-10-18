شكرا لقرائتكم محاضرة فنية من باتشيكو للاعبي الزمالك قبل موقعة الرجاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلقي البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، المحاضرة الفنية الأخيرة على اللاعبين في الخامسة والنصف مساءً بتوقيت المغرب ، السادسة والنصف بتوقيت القاهرة وذلك بمقر فندق الإقامة بالدار البيضاء، استعدادا لمباراة الرجاء المغربي في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري ابطال افريقيا والمقرر لها التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة ومن المقرر أن يشرح باتشيكو بعض الأمور الفنية الأخيرة، كذلك توجيه التعليمات والواجبات والأدوار النهائية علي اللاعبين التي سيقوما بتنفيذها خلال اللقاء ، ومن المنتظر أن تتحرك حافلة الفريق في السادسة بتوقيت المغرب السابعة بتوقيت القاهرة ، متوجهه إلى ملعب مركب محمد الخامس الذي يستضيف اللقاء .

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