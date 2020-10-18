شكرا لقرائتكم بيراميدز يتحرك لملعب مولاى رشيد لخوض ثالث تدريباته قبل لقاء حوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرك فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، من فندق الإقامة متوجهًا لملعب مولاي رشيد في الدار البيضاء، من أجل خوض تدريبه الجماعى الثالث فى إطار الاستعداد لمواجهة حوريا كوناكرى الغينى فى المباراة المقرر لها بعد غد الثلاثاء على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء فى نصف نهائى الكونفدرالية، وحال تأهله سيخوض النهائى على ملعب مولاى عبد الله بالرباط يوم 25 من نفس الشهر.

ومن المنتظر أن يشهد المران جانب بدنى مكثف لتعويض فترة الراحة التى حصل عليها اللاعبين يوم الخميس الماضى بعد أن وصلت البعثة إلى المغرب فى التاسعة مساءً، ثم خاض الفريق تدريب خفيف يوم الجمعة، كما سيشهد المران جانب فنى قبل البروفة الأخيرة للمباراة.

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وتسود مخاوف عديدة داخل الفريق السماوى من قدرة انتى تشاتشيتش على تخطى عقبة حوريا كوناكرى الغينى ذهاباً وإياباً حتى يصعد بيراميدز لأول مرة في تاريخه لنهائى الكونفدرالية لاسيما أن مدرب منتخب كرواتيا السابق كان سبباً في اهتزاز نتائج الفريق السماوى هذا الموسم بعد فشله في إدارة المواجهات الكبرى الأمر الذى دفع إدارة بيراميدز للتفكير في الإطاحة به لولا ضيق الوقت بين المباريات المحلية بعد عودة الدوري من تجميد كورونا.

وخاض بيراميدز تحت قيادة تشاتشيتش 31 مباراة، فاز في 20 منها، وخسر 8 هزائم وتعادل 3 مرات، واستقبل بيراميدز تحت قيادة المدرب الكرواتي 24 هدفا بينما سجل 45 هدفا.