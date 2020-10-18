شكرا لقرائتكم الزمالك يعرض على الرجاء المغربي حجز مقر إقامته بالقاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرى جواد الزيات، رئيس نادي الرجاء المغربي، اتصالات مع أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، من أجل الاستفسار منه عن بعض الأمور الخاصة بإقامة الفريق المغربي بالقاهرة ومنها فنادق الإقامة ليعرض عليه المشرف العام على الكرة بقلعة ميت عقبة أن يقوم الزمالك بالتواصل مع الفنادق من أجل حجز الفندق للنادي المغربي، وذلك خاصة بعد الحفاوة التي قوبلت بها بعثة الزمالك في المغرب سواء من الرجاء أو الوداد أو نادي شباب المحمدية الذين قاموا بعرض كافة خدماتهم على الزمالك طوال فترة التواجد بالدار البيضاء.

وحرصت بعثة الزمالك برئاسة إسماعيل يوسف على نقل تحيات المستشار مرتضى منصور، رئيس النادي، إلى كافة الأندية المغربية التي حرصت على استقبال الزمالك بأفضل صورة في الدار البيضاء منذ لحظة وصول الفريق الأبيض إلى المغرب منذ يوم الثلاثاء الماضي.

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يحل فريق الزمالك ضيفًا على نظيره الرجاء البيضاوى المغربى، فى التاسعة من مساء اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت المغرب، فى ذهاب دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها على استاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، حيث يسعى الفريق الأبيض لتحقيق نتيجة إيجابية فى المباراة المرتقبة اليوم، تمنحه الأفضلية على الفريق المغربى قبل مباراة العودة، المقرر إقامتها يوم 24 من شهر أكتوبر الجارى، على استاد القاهرة الدولي، وذلك بعدما حرصت الإدارة البيضاء برئاسة مرتضى منصور على توفير كافة سبل الراحة للفريق، بداية من السفر إلى المغرب على متن طائرة خاصة، لتجنب إرهاق اللاعبين من رحلة الترانزيت، بالإضافة إلى الوصول إلى الدار البيضاء قبل 5 أيام من موعد المباراة، حيث وصلت البعثة البيضاء إلى المغرب مساء الثلاثاء الماضى، وذلك حتى يتأقلم اللاعبين على الأجواء جيدًا قبل المباراة الهامة أمام فريق الرجاء.

تأهل الزمالك إلى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا فى النسخة الحالية، بعدما تخطى عقبة الترجى التونسى، بنتيجة 3 / 2، فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة بدور ربع النهائى من البطولة الإفريقية، بينما تأهل الرجاء المغربى إلى منافسات هذا الدور بعد تغلبه على فريق مازيمبى الكونغولى بنتيجة 2 / 1، فى مجمع مباراتى الذهاب والعودة بربع النهائى، واحتل كلا الفريقين المركز الثانى فى مجموعتهما بدور المجموعات من منافسات دورى أبطال أفريقيا، حيث تواجد الزمالك فى المجموعة الأولى التى تضمت إلى جواره أندية مازيمبى وأول أغسطس الأنجولى ويسكو يونايتد الزامبى، ليحتل الأبيض المركز الثانى برصيد 9 نقاط، أما الرجاء البيضاوى فكان قد احتل أيضًا المركز الثانى فى المجموعة الرابعة التى تضمت إلى جواره أندية الترجى التونسى وشبيبة القبائل الجزائرى وفيتا كلوب الكونغولى، وحصد من خلالها 11 نقطة متساويًا وقتها مع الترجى الذى تصدر المجموعة بفارق الأهداف.

وحرص البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للزمالك، على فرض حالة من التركيز الشديد على بعثة الأبيض منذ أن وصل إلى المغرب، وذلك حتى يحافظ على تركيز اللاعبين وعدم تشتيتهم عن الهدف المُحدد للقاء وهو الخروج بأفضل نتيجة ممكنة تُساعد الفريق على التأهل إلى المباراة النهائية ومواصلة المنافسة على لقب دورى أبطال إفريقيا الذى غاب عن بطولات قلعة ميت عقبة منذ أن توج به للمرة الخامسة فى تاريخه عام 2002، على حساب الرجاء المغربى، كما حرص المدرب البرتغالى على تحفيز اللاعبين لتحقيق حلم الجماهير للمنافسة على اللقب هذا العام، خلال المحاضرات المستمرة التى عقدها معهم قبل المباراة، بالإضافة إلى منحهم العديد من التعليمات الفنية التى يرغب فى تنفيذها فى مواجهة الليلة، بعدما قام بدراسة نقاط القوة والضعف لدى الفريق المغربى، فى الفترة الماضية.