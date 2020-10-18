شكرا لقرائتكم متعب يكشف سر تمسك المدربين بمروان محسن ويؤكد: مُقنع أكثر من بادجى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى عماد متعب أن مروان محسن مهاجم النادى الأهلى مقنع لبيستو موسيمانى مدرب القلعة الحمراء أكثر من زميله أليو بادجى، وقال متعب فى تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت: مروان محسن مهاجم جيد يعرف تسجيل الأهداف ويجيد الشغل على المرمى، " لما بيشتغل صح"، لذلك يعتمد عليه المدربين، مروان يجيد التحرك وفى كأس الأمم الأفريقية عام 2017 بالجابون قدم مجهود جبار، طريقة اللعب التى كان يلعب بها كوبر وقتها كانت تناسب مروان فى ضغطه على المدافعين وفتح المساحات لزملائه، وكان يطبقها مع حسام البدرى ويستغلها الأطراف.

واصل: فى فترة لاحقة مروان لم يطور أدائه فابتعد عن التسجيل والتهديف، وعندما عاد فى الفترة الأخيرة وعمل فى المساحات سجل أهداف، وموسيمانى يحب لاعب الكرة، ولذلك بادجى بالنسبة له لن يكون مفيداً مثل مروان محسن، ودائماً عندما أتحدث إلى مروان أقول له "اتحرك صح مش عايز اشوفك طول الوقت بتضرب من المدافعين.

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واختتم: موسيمانى لم يكن سعيد بنتيجة 2/0 أمام الوداد وكان يطمع فى أكثر من ذلك، مع أداء اللاعبين، وركلة الجزاء التى تصدى لها الشناوى غيرت مجرى المباراة تماماً، وجدنا هوية للفريق، ومن ذكاء موسيمانى عندما حصل ديانج على إنذار قام باستبداله بحمدى فتحى حتى لا يترك فرصة للحكم لطرده.

فى سياق آخر، يطمئن الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى على حالة مروان محسن مهاجم الفريق خلال المران القادم بعد غد الثلاثاء، بعدما اشتكى مروان محسن من إجهاد فى عضلة السمانة خلال مشاركته فى مباراة الفريق أمام الوداد المغربى أمس السبت فى ذهاب الدور نصف النهائى من دورى أبطال أفريقيا.

ويسعى الجهاز الفنى بالأهلى للاطمئنان على حالة جميع اللاعبين استعدادا لمباراة العودة أمام الوداد الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى، بعدما فاز فى لقاء الذهاب بهدفين دون مقابل على ملعب محمد الخامس بمدينة كازبلانكا.