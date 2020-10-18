شكرا لقرائتكم كهربا يُحصّن الشناوى من الحسد بالعين الزرقاء والكف بعد التألق أمام الوداد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، بزميله حارس مرمى الفريق محمد الشناوى، بعدما نجح فى المحافظة على نظافة شباكه أمام الوداد المغربى، ونجح فى التصدى لركلة جزاء، لينتهى اللقاء الذى جمعهما أمس السبت، على ستاد محمد الخامس بالمغرب في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وحقق خلالها المارد الأحمر الفوز بهدفين دون رد.

حيث نشر كهربا صورة الشناوى عبر استورى صفحته الشخصية على انستجرام، خلال قفزه فى الهواء، ووضع على الصورة العين الزرقاء لحمايته من الحسد، كما علامة "الكف" ونسر الأهلى.

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الشناوى

ووضع فريق الأهلي قدماً في نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما حقق فوزاً هاماً على الوداد المغربي بثنائية نظيفة سجلها قفشة وعلى معلول وبذلك إقترب المارد الأحمر من التأهل لنهائي أفريقيا لكن الحسم سيكون في إستاد القاهرة الجمعة المقبل عندما تقام مباراة العودة بين بطلا مصر والمغرب.

وخاض الأهلي مباراة اليوم بتشكيل ، مكوّن من : محمد الشناوي ، محمد هاني وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلي معلول و عمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي و مروان محسن.

فيما ضم تشكيل الوداد التى أعلنها الأرجنتيني ميجيل جاموندى المدير الفني الفريق ، كلاً من : رضا التكناوتي وعبد اللطيف نصير - يحيى عطية الله- إبراهيم نجم الدين - يحيى جبران - إبراهيم النقاش- وليد الكرتي- أيمن الحسوني وبديع أووك- إسماعيل الحداد - جباجبو.